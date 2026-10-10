Municipio de Morteros acompaña «Gran Caminata Rosa»

En el marco de Octubre Rosa, la Municipalidad de Morteros acompaña la realización de la Gran Caminata Rosa, una propuesta que busca generar conciencia sobre la importancia de la prevención y la detección temprana del cáncer de mama.

Bajo el lema “Bienvenida a tu Octubre Rosa”, la actividad se realizará el próximo domingo 11 de octubre, a las 18 horas, en el Lago Central de la ciudad.

La jornada comenzará con un precalentamiento a cargo de la profesora de zumba Romina Santillán y continuará con una caminata abierta a toda la comunidad, pensada como un espacio para encontrarnos, acompañarnos y renovar el compromiso con el cuidado de la salud.

La iniciativa es organizada por LALCEC Morteros, con la colaboración de la Universidad Provincial de Córdoba (UPC) y la Municipalidad de Morteros, en el marco de las acciones que se desarrollan durante todo octubre para promover la prevención y el cuidado.

El intendente Sebastián Demarchi destacó la importancia de acompañar estas propuestas desde el Municipio:

“Octubre Rosa es una oportunidad para poner la prevención en el centro y recordar que cuidar nuestra salud también es un acto de amor. Como Municipio queremos acompañar y fortalecer todas aquellas iniciativas que nos permitan generar conciencia y estar cerca de nuestra comunidad”.

Por su parte, el secretario de Salud, Hugo Menéndez, señaló:

“La prevención y los controles periódicos son fundamentales. Generar estos espacios nos permite acercar información y recordar la importancia de no postergar nuestra salud. Invitamos a toda la comunidad a sumarse y ser parte de esta jornada”.

Desde la Municipalidad de Morteros se invita a toda la comunidad a participar de esta jornada y a vestir la ciudad de rosa, acompañando un mensaje de prevención, concientización y cuidado.