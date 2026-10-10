Morteros: Estudiantes de la UPC visitaron el Centro Cultural Municipal a través del programa EduTurismo

Estudiantes de primer año del Profesorado Universitario en Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Provincial de Córdoba (UPC), Sede Morteros, visitaron el Centro Cultural Municipal en el marco del programa EduTurismo, como parte de una propuesta vinculada a su formación docente.

La actividad se desarrolló desde la cátedra Práctica Profesional Docente I, a cargo de la profesora Anahí Garza, con el objetivo de conocer la historia del Centro Cultural, su recorrido institucional y el rol que cumple actualmente en la vida educativa, cultural y social de la comunidad.

Las estudiantes fueron recibidas por el director de Políticas Culturales, Javier Mazzuca, y la directora del Centro Cultural Municipal, Luz Laina. También participó Esperanza Chiappero, quien compartió información, recuerdos y parte de la historia de la institución.

Durante el encuentro, se abordaron los orígenes del Centro Cultural, sus primeros años y los distintos cambios que atravesó a lo largo del tiempo. Además, Luz Laina explicó el funcionamiento actual de la institución, los talleres, propuestas y actividades que se desarrollan, así como la dinámica de trabajo.

Como parte de la visita, las estudiantes recorrieron las instalaciones y realizaron preguntas vinculadas con los contenidos que vienen trabajando en su formación profesional.

Desde EduTurismo, estas experiencias permiten acercar a estudiantes de distintas instituciones educativas al patrimonio, la historia y los espacios que forman parte de la identidad de Morteros, promoviendo aprendizajes vinculados directamente con la comunidad.

En este caso, la visita permitió conocer de cerca la tarea que desarrolla el Centro Cultural Municipal y reafirmar su importancia como espacio de educación, cultura y encuentro para toda la comunidad.