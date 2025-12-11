Morteros: Abrieron inscripciones para el Programa «Verano en tu Club»

A partir de este jueves 10 de diciembre comienzan las inscripciones para el programa «Verano en tu club 2026» organizado por la Municipalidas de Morteros y los clubes Tiro Federal y Asociación Deportiva 9 de Julio.

El programa contará con la adjudicación de 120 becas, 60 para cada institución para que niños y niñas de entre 4 y 12 años puedan participar de las escuelas de verano que se llevan a cabo en los complejos de verano de cada una de las instituciones deportivas.

Las inscripciones consisten en completar un formulario digital con los datos correspondientes al niño o niña que esté interesado/a por adquirir la beca, además de los datos del familiar a cargo, con la firma y autorización correspondiente.

Las inscripciones podrán realizarse accediendo al link https://forms.gle/n1H61cURYayVnsxP6, consultando vía WhatsApp al 3562- 547855 (Secretaria de Deporte) o dirigiéndose al Centro de Atención Municipal por calle Juan B. Justo 216 de 09:00 hs. a 11:30 hs.

Hasta el 16 de diciembre hay tiempo para inscribirse.

El intendente Sebastián Demarchi destacó el trabajo conjunto entre las 3 instituciones beneficiando a niños y niñas de nuestra ciudad posibilitando que accedan a actividades acuáticas y deportivas. El secretario de deportes, Leandro Conti, anticipó que se lanzarán los programas «Morterito al agua» y la «Escuela de Verano de Adultos Mayores» a partir de enero, con el acompañamiento de ambos clubes facilitando las instalaciones.