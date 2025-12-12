Museo Regional de Morteros: Habilitan muestra fotográfica

La Municipalidad de Morteros invita a la comunidad a participar de la inauguración de la muestra fotográfica colectiva AVES – RAO de AFONA (Asociación Argentina de Fotógrafos de Naturaleza), que quedará exhibida desde este viernes en el Museo Regional Ángel Francisco Molli.

Se trata de una exposición de carácter nacional e internacional, dedicada íntegramente a las aves de Argentina y presentada originalmente en la XIX Reunión Argentina de Ornitología (RAO) realizada en Puerto Madryn en 2022. Ahora, llega a Morteros como una propuesta cultural y educativa que pone en valor la biodiversidad del país y la importancia de su conservación.

AFONA, creada en 2019, reúne a más de 500 fotógrafos profesionales y aficionados de todo el país. Su misión se centra en tres ejes:

• Promover la fotografía de naturaleza como disciplina artística, documental y científica.

• Impulsar la formación y el intercambio, fortaleciendo una comunidad federal.

• Fomentar la conservación del entorno natural, utilizando la imagen como herramienta educativa y de divulgación.

La muestra AVES – RAO —curada por la Comisión de Exposiciones integrada por Andrés Ruggeri, Ana Robino, Miriam Zabala, Cecilia Rey, Haryold Perilla y Alejandra Brusadin, y coordinada por el socio Pablo Carlos Rodas— invita a descubrir la extraordinaria diversidad ornitológica de nuestro país a través de imágenes que capturan momentos únicos de la vida silvestre.

El Museo Regional Ángel Francisco Molli suma esta exposición a su propuesta cultural con el objetivo de fortalecer la educación ambiental, difundir la riqueza de los ecosistemas argentinos y promover la sensibilización sobre nuestro patrimonio natural.

La muestra podrá visitarse en los siguientes horarios:

Lunes a viernes: 9:30 a 12:30 – 16:30 a 19:30

Sábados, domingos y feriados: 16:30 a 19:30

La entrada es libre y gratuita.