UPC Sede Morteros: Avance de obra supera el 50%, cumpliendo con los plazos previstos

A mediados de 2024, el gobernador Martín Llaryora anunció la creación de una sede regional de la UPC en Morteros, en el marco del plan de jerarquización de la educación superior en el territorio provincial que tiene a la Universidad Provincial de Córdoba (UPC) como protagonista.

Actualmente, y gracias a la utilización de sistema de premoldeado, la construcción de la Sede Regional Morteros se encuentra en un 56 por ciento de avance, cumpliendo con los plazos previstos.

El sistema constructivo premoldeado de montaje en seco consta de la fabricación de elementos estructurales y cerramientos laterales y superiores (columnas, vigas, entrepisos) para luego ser transportados a la obra e instalados en estructuras de hormigón armado. Ello posibilita agilizar tiempos de ejecución y minimizar imprevistos.

La obra, ubicada en una superficie de 3.400 metros cuadrados y con una inversión inicial prevista en $ 5.231.297.000, representa un impulso significativo al desarrollo de uno de los sectores con más polos productivos de la provincia de Córdoba.

Se trata de una de las 15 sedes regionales de la UPC anunciadas en distintos puntos de la geografía cordobesa (una de ellas en la ciudad capital), con horizonte en la democratización en el acceso a educación universitaria de calidad y el fortalecimiento del talento humano situado.

La Universidad Provincial ofrece en Morteros las siguientes propuestas universitarias:

Licenciatura en Psicopedagogía

Profesorado de Educación Física

Profesorado de Ciencias Exactas y Naturales

Licenciatura en Administración de Empresas, con título intermedio en tecnicatura universitaria en Gestión Empresarial

Tecnicatura Universitaria en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial (en Morteros y también Anexo Freyre)

Tecnicatura Universitaria en Desarrollo Sostenible con Orientación en Economía Circular (Anexo Freyre)

Tecnicatura Universitaria en Marketing y Negocios Digitales

Tecnicatura Universitaria en Programación Full Stack

También los profesorados no universitarios en Educación Primaria; y de Educación Secundaria en Lengua y Literatura; y la tecnicatura superior en Tecnología y Biotecnología de los Alimentos.

La inscripción de la cohorte 2025 de la Sede Regional Morteros de la UPC tuvo un incremento del 400 por ciento en relación con el año anterior, previo a que el Instituto “María Justa Moyano de Ezpeleta” fuera incorporado por la casa de estudios y sus carreras transformadas en propuestas universitarias.