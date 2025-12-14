Cerraron Programa «Ciudades de la Educación» 2025

El Gobierno de la Provincia de Córdoba, a través del Ministerio de Educación, junto a la Red de Innovación Local (RIL) y Fundación Varkey, llevó a cabo el Encuentro de Cierre del Programa Ciudades de la Educación 2025 en el Instituto Superior de Estudios Pedagógicos (ISEP).

El programa forma parte de la línea estratégica de fortalecimiento territorial del Sistema Educativo Provincial: gobiernos locales y comunidad educativa trabajando en conjunto para diseñar soluciones contextualizadas a los desafíos de cada territorio.

Durante la jornada se entregaron certificados de finalización y se reconoció a los cuatro proyectos destacados del año, seleccioLos proyectos premiados fueron:

• “Posse In-forma” – Justiniano Posse

• “Tercer tiempo – Del aula a la cancha: juego, educación y derechos” – Toledo

• “Lectores en acción: Primera Olimpíada de Fluidez y Comprensión Lectora” – Morteros

• “Tecnomate” – Villa de Soto

La actividad reunió a 130 asistentes, entre intendentes, jefes comunales, equipos técnicos y referentes educativos de 60 localidades cordobesas, consolidando un espacio de gestión colaborativa que promueve políticas orientadas a mejorar aprendizajes, fortalecer los vínculos comunitarios y ampliar las oportunidades de desarrollo local.

Al hacer uso de la palabra, el ministro de Educación, Horacio Ferreyra, expresó: “Esta comunidad que hemos creado no es una comunidad común, es una política que tiene sabor a Córdoba y que hoy es referencia en todo el país gracias al trabajo de los municipios”.

“Cada localidad está generando cambios concretos en las escuelas y en la vida de las familias. La educación que transforma se construye en territorio, con identidad y con futuro”, añadió el ministro.

Por su parte, la secretaria de Coordinación Territorial, Nora Bedano, destacó el trabajo mancomunado entre Provincia y municipios y afirmó: “Los resultados llegan a donde más se necesitan, nuestras infancias y juventudes. Seguiremos ampliando esta red que hace de la educación un motor de desarrollo local”.

En la localidad Justiniano Posse, formar parte de Ciudades de la Educación significa avanzar hacia una gestión pública que mira a cada estudiante en su trayectoria completa.

Este reconocimiento confirma el trabajo conjunto entre el municipio, las escuelas, RIL, el Ministerio de Educación de Córdoba y la Fundación Varkey abre oportunidades reales para nuestras familias.

El intendente de Justiniano Posse, Rodolfo Margherit, agradeció a la gestión provincial y sostuvo: “Agradezco la posibilidad y el acompañamiento permanente. Estamos orgullosos de construir políticas educativas con datos, con cercanía y con compromiso humano”.

Por su parte, el Intendente de Salsipuedes, David Strasoires, remarcó la importancia de la conjunción de las Coordinaciones Locales Educativas y la Red de Innovación Local y expresó: “Esto facilita la organización, planificación y sistematización de las actividades de los trayectos pedagógicos. Hoy la educación se presenta como un desafío a nivel local lo cual transforma el concepto de territorio porque lo conceptualiza desde una teoría fundada”.

El encuentro concluyó con un espacio de intercambio entre localidades, reafirmando el compromiso de continuar fortaleciendo la red y profundizar el acompañamiento técnico durante el 2026.nados por un jurado especializado por su relevancia territorial, participación comunitaria, innovación, sostenibilidad y potencial de expansión.