Morteros: 1°Olimpíada de Fluidez y Comprensión Lectora. Hay 43 nuevos Lectores en Acción

La Municipalidad de Morteros, junto al sistema educativo local, realizó la entrega de certificados y reconocimientos de la Primera Olimpiada de Fluidez y Comprensión Lectora, una iniciativa destinada a fortalecer la alfabetización en todos los terceros grados de la ciudad.

En esta primera edición de Lectores en Acción participaron 361 estudiantes de escuelas rurales y urbanas. Del total, 66 alumnos iniciaron el proyecto en proceso de adquisición de lectura y escritura, y 43 de ellos lograron alfabetizarse al finalizar la propuesta, un resultado valorado como un avance sustancial en su trayectoria educativa.

Durante el acto, se destacó el trabajo articulado entre instituciones, docentes y comunidad. Se reconoció especialmente:

• Escuela Especial Rosa Azul, por la adaptación de las fichas de diagnóstico y evaluación.

• Docentes jubiladas de la comunidad, por su participación como evaluadoras en las distintas etapas.

• Paola Raspo, del programa Maestro más Maestro de UEPC, por su acompañamiento en la selección de textos y elaboración de fichas.

• Universidad Provincial Sede Morteros María Justa Moyano de Ezpeleta, por facilitar el Centro Tecnológico para la instancia final.

La Municipalidad subrayó que esta olimpiada es el resultado de una visión compartida y del compromiso de toda la comunidad educativa para seguir fortaleciendo la alfabetización en Morteros.