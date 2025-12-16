Ejecutan trabajos finales en la obra de readecuación del Canal Mayor de Morteros

Se trata de una obra necesaria para optimizar el sistema de drenaje en el extremo noreste provincial.

Esta intervención busca evitar inundaciones en una región productiva y mejorar la conectividad, beneficiando también a provincias vecinas.

La obra cuenta con una inversión superior a los 1.400 millones de pesos.

El Gobierno de Córdoba, a través del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, ejecuta las tareas finales de la obra de readecuación del Canal Mayor de Morteros, una intervención estratégica para optimizar el sistema de drenaje en el extremo noreste provincial.

Los trabajos permiten recuperar y ampliar la capacidad de evacuación de este cauce que vincula la ciudad de Morteros y su área de influencia con la Laguna Mar Chiquita.

Con un presupuesto oficial de $1.408.008.093,5, el proyecto comprendió la limpieza integral y el desmalezado de los casi 18 kilómetros del canal, eliminando obstrucciones que dificultaban el flujo normal del agua. Asimismo, se incrementó la pendiente del fondo en los tramos más planos, una mejora clave para favorecer la circulación y evitar estancamientos.

La obra también incluyó la construcción de nuevas secciones transversales con taludes estabilizados y profundidades que, en algunos puntos, alcanzan los 7,20 metros. De manera complementaria, se conformó una plataforma o berma sobre la margen izquierda, que mejora la accesibilidad y permitirá realizar futuras tareas de mantenimiento con maquinaria más liviana.

Para fortalecer la conectividad y la seguridad vial en el sector, se readecueron las alcantarillas existentes. En los sectores con acceso limitado para maquinaria pesada, se realizó una limpieza manual para garantizar la correcta circulación del agua.

En conjunto, todas estas intervenciones apuntan a optimizar la capacidad de transporte del canal, reducir el riesgo de desbordes y asegurar el funcionamiento eficiente del sistema de drenaje que conecta la zona de Morteros con la Laguna Mar Chiquita.

Intervenciones complementarias en el sistema de drenaje urbano

A la obra principal se sumará un trabajo de entubado de 350 metros de longitud, correspondiente a la apertura del nuevo Canal Marconi, ubicado sobre la vereda norte de la calle Soler, entre Soler y Pasteur.

La intervención se ejecutará con premoldeados de hormigón e incluirá cámaras de acceso y desbarradores cada 50 metros. Esta ampliación permitirá resolver un punto bajo que genera anegamientos en el sector durante precipitaciones de menor intensidad.

Además, se realizará la limpieza de dos tramos estratégicos de canales a cielo abierto. Por un lado, 600 metros del Canal Marconi, desde Pablo VI hasta Salvador Mazza (sector oeste del loteo de la Cooperativa). Por otro, 5150 metros del Canal Lafitte, desde Soler hacia el oeste hasta Mazza, continuando luego en sentido Norte–Sur hasta su vinculación con el Canal Mayor.

Estas acciones mejorarán la evacuación del escurrimiento urbano y reforzarán la capacidad de drenaje de toda la zona.

Una obra clave para una región estratégica

La readecuación del Canal Mayor de Morteros es fundamental para mejorar el drenaje en una de las regiones productivas más relevantes de la economía cordobesa. La cuenca beneficiada abarca áreas de intensa actividad agrícola y lechera, históricamente afectadas por inundaciones y anegamientos debido al relieve, la pendiente casi nula y la naturaleza de sus suelos. Estas condiciones generan impactos directos en la productividad, la conectividad rural y la calidad de vida de quienes habitan el sector.

El canal original, construido hace más de 50 años para evacuar los excedentes hídricos de Morteros y su zona rural al este —incluida Colonia San Pedro—, vio degradada su capacidad tras décadas de funcionamiento y por el deficiente drenaje regional.

La obra se desarrolló al sudeste de Morteros, a pocos kilómetros de los límites con Santa Fe y Santiago del Estero, lo que incorpora un componente interjurisdiccional en la gestión del recurso hídrico. Por ello, la correcta operación del Canal Mayor resulta esencial no solo para mitigar riesgos de inundación en Córdoba, sino también en áreas rurales de las provincias vecinas.