Costo de la Construcción de Córdoba registró una variación del 1,9%

Durante el mes de noviembre de 2025, el Índice del Costo de la Construcción de Córdoba (ICC- Cba) registró una variación mensual del 1,9% en su Nivel General y del 23,4% con relación a noviembre de 2024.

El costo del metro cuadrado, por su parte, tuvo un valor de $807.512,2.

Breve nota metodológica



El Índice del Costo de la Construcción (ICC- Cba) mide las variaciones mensuales que experimenta el costo de la construcción de una vivienda social tipo.



El índice está compuesto por tres divisiones llamadas “Capítulos” que involucran los precios de diferentes elementos. Los “Capítulos” son: “Materiales”, comprende los precios de 123 insumos; “Mano de Obra”, 6; y “Varios”, 11. El conjunto total de los

“Capítulos” se clasifica como “Nivel General”, el cual incluye los precios de los 140 elementos enumerados previamente.



Actualmente, la vivienda tipo está compuesta por cocina-comedor, dos dormitorios y baño. La superficie cubierta es de 50,25 m2, la mampostería de bloque cerámico con revoque grueso y fino, los pisos son de cerámica y el techo de losa.



Los supuestos generales consideran que:

Se exceptúan los siguientes costos: el valor del terreno; gasto de flete por insumos; y, de infraestructura como la demarcación de calles, redes cloacales, eléctricas, de agua y otros gastos relativos al contexto en el cual se levanta la vivienda.

La vivienda es construida por un particular con lo cual los precios son finales, es decir incluyen el IVA, La vivienda es construida en la ciudad de Córdoba.

La obra comienza y termina en el mismo mes

No se incluye el valor del terreno

Contempla el valor de la contratación a un profesional para que realice el diseño, la dirección de obra y el resto del personal (oficial especializado, oficial y ayudante).

Se incluyen los valores de honorarios profesionales por proyecto y dirección técnica (considerando la normativa fijada por el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Córdoba) y las conexiones a servicios requeridos en el proceso de construcción, como agua corriente y energía eléctrica, más el consumo de los mismos durante el mes de referencia.