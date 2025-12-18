Morteros: Celebraron cierre de año Sala Cuna Pacarí y Centros de Cuidados Infantiles

La celebración de cierre de año de la Sala Cuna Pacari y los Centros de Cuidado Infantil (C.C.I.) Mundo Mágico y Rayito de Sol fue el marco para poner en valor el crecimiento, los aprendizajes y el acompañamiento integral de más de 200 niños y niñas que, a lo largo de este año, asistieron a estas instituciones municipales de primera infancia.

El encuentro se realizó este jueves en el Predio del Ferrocarril, que se colmó de familias, docentes y equipos de trabajo que acompañaron la emotiva Velada de Fin de Año. Durante la jornada, los niños y niñas fueron protagonistas de distintos números artísticos y expresivos, donde demostraron las habilidades y aprendizajes incorporados a lo largo del ciclo lectivo.

La actividad permitió compartir con las familias el trabajo cotidiano que se desarrolla en los C.C.I. y la Sala Cuna, espacios fundamentales para el cuidado, la contención y el desarrollo integral en los primeros años de vida. En ese sentido, se destacó que durante 2025 más de 200 niños y niñas formaron parte de estas propuestas, lo que refleja el alcance y la importancia del programa municipal de primera infancia.

Desde el Municipio se reafirmó el compromiso con el fortalecimiento de políticas públicas que garanticen igualdad de oportunidades desde los primeros años, acompañando a las familias y promoviendo entornos de cuidado, aprendizaje y juego.

La velada concluyó en un clima de alegría y emoción, con un mensaje de esperanza y buenos deseos para el próximo año, renovando el compromiso de seguir poniendo a la primera infancia en el centro de las políticas municipales.