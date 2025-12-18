Concretaron Operativo Interfuerzas e Interprovincial

Horas atrás, se desarrolló un operativo de control interfuerzas e interprovincial, llevado adelante de manera conjunta entre la Policía de la Provincia de Córdoba y la Policía de la Provincia de Santa Fe.

El procedimiento fue encabezado por el Director y Subdirector de la Unidad Regional Departamental Ansenuza, junto al Director de la Unidad Regional XIII de Santa Fe, y tuvo como objetivo reforzar la prevención del delito mediante controles intensivos en rutas, zonas rurales y áreas urbanas de distintas localidades de ambas provincias.

Del operativo participaron Policía Rural, Policía Caminera, SEOM, personal policial de las comisarías de Morteros y Brinkmann, efectivos de la ciudad de Suardi, Policía Vial de Santa Fe y Personal de Investigaciones (PDI), totalizando 40 efectivos policiales.

Durante el despliegue se realizaron controles vehiculares y de personas en rutas, zonas rurales y sectores urbanos, además de operativos de saturación barrial y allanamientos.

Como resultado, el operativo culminó con detenciones de personas y el secuestro de motocicletas, en el marco de infracciones al Código de Convivencia Ciudadana, arrojando un balance altamente positivo