Morteros: Entrega de becas para las Escuelas de Verano del programa “Verano en tu Club”

La Municipalidad de Morteros realizó la entrega de becas correspondientes a las Escuelas de Verano del programa “Verano en tu Club”, una iniciativa que se desarrolla de manera conjunta con los clubes Asociación Deportiva 9 de Julio y Tiro Federal y Deportivo Morteros.

En total, se otorgaron 120 becas, distribuidas en partes iguales entre ambas instituciones deportivas: 60 becas para cada club. Las mismas están destinadas a niños y niñas de entre 4 y 12 años, permitiéndoles acceder a actividades deportivas y recreativas durante la temporada de verano.

Del acto de entrega participaron el intendente Sebastián Demarchi, la Viceintendenta Cristina De Carli y el secretario de Deportes, Leandro Conti, en representación del municipio.

Por parte de las instituciones deportivas estuvieron presentes Luciano Monetti,

presidente de Tiro Federal y Deportivo Morteros, y Darío Bazán, presidente de Asociación Deportiva 9 de Julio.

Durante el encuentro, el intendente Demarchi destacó la importancia del trabajo articulado entre el municipio y las instituciones locales, remarcando que estas acciones permiten ampliar el acceso de niños y niñas a espacios de contención, deporte y recreación.

En cuanto al inicio de las actividades, la Escuela de Verano de Asociación Deportiva 9 de Julio comenzó este lunes, mientras que la de Tiro Federal y Deportivo Morteros dará inicio el próximo lunes 22 de diciembre. Ambas propuestas se extenderán hasta mediados de febrero de 2026.