Morteros: Inscripciones abiertas de «Anden-Mos con Morterito»

La Secretaría de Políticas Educativas de la Municipalidad anunció la apertura de inscripciones para una nueva edición de «ANDEN-MOS CON MORTERITO», el programa de verano diseñado para niños y niñas de 6 a 11 años que busca integrar el juego recreativo con el movimiento y el fortalecimiento de aprendizajes.

El ciclo se desarrollará durante todo el mes de enero, comenzando el martes 6 de enero y finalizando el 31 de enero. Las actividades tendrán lugar los días martes, miércoles, jueves y viernes, de 9 a 12 hs.

Los interesados podrán realizar la pre-inscripción online a partir del hoy hasta el 31 de diciembre. Para completar el proceso deberán rellenar el formulario de inscripción correspondiente: https://forms.gle/mCYm7PfHC97bEh6q7

El primer día de actividades (6 de enero), el adulto responsable deberá presentarse en la Secretaría de Políticas Educativas – Oficina del Ferrocarril- para firmar el formulario y ratificar la participación del menor.

Con esta propuesta, la Municipalidad reafirma su compromiso con el desarrollo integral de las infancias, ofreciendo un espacio seguro, estimulante y pensado para disfrutar el verano aprendiendo y compartiendo.

Para mayor información comunicarse 3562 40-8997