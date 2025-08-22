Morteros: Abrieron inscripciones para talleristas para adultos mayores

La Municipalidad de Morteros, a partir del convenio firmado entre el intendente Sebastián Demarchi y la Caja de Jubilaciones de la Provincia de Córdoba, abrió la inscripción para talleristas que deseen brindar actividades destinadas a personas mayores de 55 años de la ciudad.

“Esta convocatoria pretende generar un espacio sociocultural y recreativo, promoviendo una vejez sin estereotipos, saludable y activa, priorizando a la persona mayor como sujeto de derecho”, señaló el intendente Demarchi.

Desde la Dirección de Políticas Sociales y la Oficina de Persona Mayor invitan a los interesados a completar el formulario de postulación en el que podrán presentar propuestas de actividades lúdicas, de aprendizaje, digitales, recreativas, manuales y de promoción cultural, entre otras.

Formulario de inscripción: https://forma.gle/V79Ss274jd9juZrX6

Por consultas, dirigirse a la Dirección de Políticas Sociales (25 de Mayo esquina Soler) o comunicarse al teléfono 3562 409711.