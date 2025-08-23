Morteros: Lanzan ciclo «Voces de Nuestra Historia» en el Museo Regional

La Municipalidad de Morteros lanza el primer encuentro del ciclo “Voces de Nuestra Historia”, que se llevará a cabo el viernes 29 de agosto a las 10 h en el Museo Regional Ángel Francisco Molli.

“Este nuevo espacio nace con el objetivo de revalorizar la historia local a través de los testimonios de sus protagonistas: adultos mayores, referentes históricos y sociales que han sido parte activa del desarrollo de nuestra ciudad. Se trata de una propuesta íntima, comunitaria y profundamente significativa que busca rescatar vivencias, anécdotas y memorias que forman parte del patrimonio inmaterial de Morteros” comentó el Intendente de Sebastián Demarchi.

“Durante este primer encuentro, se realizará una serie de entrevistas a vecinos y vecinas que compartirán su experiencia de vida en relación con los cambios culturales, sociales y productivos de nuestra comunidad. Estos registros serán parte de un archivo audiovisual que irá creciendo con cada edición para el Archivo histórico del Museo Regional Ángel Francisco, Molli” informó Luciano Smut

“Voces de Nuestra Historia” forma parte del trabajo sostenido que se viene realizando desde la Dirección de Turismo, a través del Museo Regional, en articulación con distintas áreas del municipio, generando propuestas que fortalezcan la identidad y la participación ciudadana.

Este primer capítulo marcará el inicio de una serie de encuentros que buscan poner en valor la palabra de quienes construyeron con esfuerzo, compromiso y memoria la ciudad que hoy habitamos.