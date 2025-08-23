Ponen en marcha Banco de Alimentos en Morteros

La Secretaría de Salud y la Dirección de Políticas Sociales de la Municipalidad de Morteros anunciaron la puesta en marcha del Banco de Alimentos, una organización sin fines de lucro que contribuye a reducir el hambre, la malnutrición y el desperdicio de alimentos.

El Banco de Alimentos recupera productos aptos para el consumo humano que, por problemas de empaquetado, etiquetado, corta fecha de vencimiento, estacionalidad o bajo desempeño comercial, no pueden ser comercializados. Una vez recibidos, los alimentos se almacenan, clasifican y distribuyen de manera organizada a través de organizaciones comunitarias, garantizando siempre su trazabilidad y seguridad.

El objetivo principal es recuperar alimentos no perecederos de empresas, comercios y supermercados para entregarlos a los sectores más vulnerables de nuestra comunidad, quienes no siempre tienen garantizado su derecho a una alimentación adecuada.

La Municipalidad invita a comercios, empresas y vecinos a sumarse a esta iniciativa solidaria. Los alimentos pueden acercarse a la sede de la Dirección de Políticas Sociales, ubicada en 25 de Mayo esquina Soler. Para más información, comunicarse al Tel. 3562 15409711.