Morteros avanza en mejoramiento de calles de ripio

“Estamos llevando adelante un plan de mejoramiento de calles que nos permite dar respuestas concretas a los vecinos y mejorar la calidad de vida en cada barrio”, destacó el intendente Sebastián Demarchi al referirse a los trabajos que se ejecutan en distintos sectores de la ciudad.

En este sentido, el mandatario remarcó que “este tipo de intervenciones no solo optimizan la circulación diaria, sino que también contribuyen al mantenimiento general de la infraestructura urbana”.

Actualmente, las tareas se desarrollan en barrio San Cayetano, donde se avanza con el mejoramiento de calles de ripio, en el marco de un plan integral que alcanzará más de 150 cuadras en toda la ciudad.

Los trabajos incluyen nivelación, perfilado y acondicionamiento de la calzada, lo que permite mejorar la transitabilidad y brindar mayor comodidad y seguridad a los vecinos.

Desde el municipio señalaron que estas acciones forman parte de una planificación sostenida que busca poner en valor cada sector de Morteros, consolidando una ciudad más ordenada y preparada para el crecimiento.

De esta manera, el Gobierno municipal continúa ejecutando obras que impactan directamente en la vida cotidiana de la comunidad, fortaleciendo el desarrollo urbano y acompañando el crecimiento de la ciudad.