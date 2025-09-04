Morteros: Avanzan en políticas educativas junto a las Coordinaciones Locales Educativas

El martes 2 de septiembre, la Municipalidad de Morteros llevó a cabo reuniones con las distintas Coordinaciones Locales Educativas (CLE) que trabajan en conjunto con el municipio. El encuentro contó con la participación del intendente Sebastián Demarchi y la Secretaria de Políticas Educativas, Claudia Mainardi, quienes se reunieron con los equipos directivos de cada CLE para abordar temas relevantes para la educación en la comunidad.

Durante las reuniones se trataron diversos temas: se compartieron experiencias y recursos destinados a mejorar la inclusión y el apoyo a estudiantes con TEA; se presentó y discutió la implementación de las Olimpiadas de Lectura para estudiantes de 3er grado, con el objetivo de fomentar la lectura y potenciar los aprendizajes; se planificó la organización de la inscripción y matrícula para el nivel inicial 2026 y se evaluó la posibilidad de llevar clases de áreas especiales, como música, a las escuelas rurales a través de la virtualidad, garantizando el acceso a todos los estudiantes de los Centros Educativos Rurales.

Asimismo, se programaron próximas reuniones para dar continuidad a estos proyectos y continuar trabajando en la mejora de la educación en Morteros.