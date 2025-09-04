Municipalidad de Morteros agasajó a Campeonas Provinciales de los «Cordobesitos Juegan»

El pasado martes por la mañana, en el Concejo Deliberante, la Municipalidad de Morteros homenajeó a las jóvenes campeonas provinciales de los Cordobecitos Juegan en las disciplinas de handball y fútbol femenino, representando al Colegio Cristo Rey y al Centro Educativo Eduardo Pío Carrillo, respectivamente.

El acto contó con la presencia del intendente Sebastián Demarchi, el secretario de Deportes Leandro Conti, directoras y docentes de las instituciones participantes, así como familiares de las estudiantes. Cada una de las jóvenes recibió un presente y fue agasajada con un desayuno ofrecido por la Municipalidad.

Durante el encuentro, el intendente Demarchi valoró la oportunidad de vivir una experiencia diferente vinculada al deporte y compartirla con chicas de toda la provincia. Además, destacó la importancia de contar con instituciones educativas que se sumen a este tipo de propuestas.

Por su parte, el secretario de Deportes, Leandro Conti, resaltó que este tipo de experiencias en el ámbito educativo no solo fomentan la práctica deportiva, sino que también promueven valores y momentos significativos que acompañarán a las estudiantes durante toda su vida.