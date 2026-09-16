Morteros-Brinkmann: FPA secuestró estupefacientes y detienen a personas mayores de edad

En el marco de una investigación dirigida por el Ministerio Público Fiscal, oficiales de la Fuerza Policial Antinarcotráfico cumplimentaron cuatro órdenes de allanamientos, secuestraron estupefacientes y detuvieron a dos personas mayores de edad en Morteros y Brinkmann.

Se desarrollaron tres allanamientos en Morteros y el restante en Brinkmann. Durante los registros de las viviendas, se logró la incautación de cocaína y elementos de interés para la causa.

Los narcomenudista detenidos mantienen una relación de pareja, integraban una organización narco y comercializaban los estupefacientes en su domicilio. Además, distribuían las sustancias ilícitas bajo la modalidad delivery.

Cabe destacar que el dispositivo se encuentra relacionado a un operativo realizado por la FPA el pasado 22 de abril. En aquella oportunidad, se efectuaron 15 allanamientos, se detuvieron a 10 personas (que formaban parte de una organización) y se secuestraron 1.300 dosis de cocaína y 970 de marihuana, dinero ($8.075.100 y 91 dólares), un automóvil, cinco motocicletas. (veáse https://www.mpfcordoba.gob.ar/megaoperativo-fpa-esta…/)

Autoridades de la Fiscalía del Fuero de Lucha Contra el Narcotráfico con asiento en la ciudad de San Francisco, ordenaron el traslado de los detenidos y los secuestros a sede judicial por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N°23.737.