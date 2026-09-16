  • 16 septiembre, 2026

Actualidad

Morteros-Brinkmann: FPA secuestró estupefacientes y detienen a personas mayores de edad

Sep 16, 2026

En el marco de una investigación dirigida por el Ministerio Público Fiscal, oficiales de la Fuerza Policial Antinarcotráfico cumplimentaron cuatro órdenes de allanamientos, secuestraron estupefacientes y detuvieron a dos personas mayores de edad en Morteros y Brinkmann.

Se desarrollaron tres allanamientos en Morteros y el restante en Brinkmann. Durante los registros de las viviendas, se logró la incautación de cocaína y elementos de interés para la causa.

Los narcomenudista detenidos mantienen una relación de pareja, integraban una organización narco y comercializaban los estupefacientes en su domicilio. Además, distribuían las sustancias ilícitas bajo la modalidad delivery.

Cabe destacar que el dispositivo se encuentra relacionado a un operativo realizado por la FPA el pasado 22 de abril. En aquella oportunidad, se efectuaron 15 allanamientos, se detuvieron a 10 personas (que formaban parte de una organización) y se secuestraron 1.300 dosis de cocaína y 970 de marihuana, dinero ($8.075.100 y 91 dólares), un automóvil, cinco motocicletas. (veáse https://www.mpfcordoba.gob.ar/megaoperativo-fpa-esta…/)

Autoridades de la Fiscalía del Fuero de Lucha Contra el Narcotráfico con asiento en la ciudad de San Francisco, ordenaron el traslado de los detenidos y los secuestros a sede judicial por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N°23.737.