Morteros consolida su crecimiento con el nuevo Edificio de Tribunales

La ciudad de Morteros continúa consolidando su crecimiento institucional con el avance de una obra clave: el nuevo edificio de Tribunales del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba.

Se trata de una intervención largamente esperada por la comunidad, que permitirá mejorar significativamente las condiciones edilicias y de funcionamiento del sistema judicial, brindando mayor comodidad, accesibilidad y eficiencia en la atención.

El intendente Sebastián Demarchi destacó la importancia de este avance y señaló:

“Esta es una obra muy esperada en toda la region, que hoy comienza a hacerse realidad. No solo mejora el servicio de justicia, sino que también representa un paso más en el crecimiento y fortalecimiento de nuestras instituciones”.

En este sentido, remarcó además el acompañamiento del Gobierno de la Provincia de Córdoba, fundamental para concretar este tipo de proyectos:

“Quiero destacar el permanente apoyo del Gobierno Provincial, que junto al Municipio viene impulsando obras estratégicas para el desarrollo de nuestra ciudad”.

La construcción de este nuevo edificio no solo impacta en el ámbito judicial, sino que también forma parte de una planificación más amplia orientada al desarrollo urbano, institucional y comunitario de Morteros.

Desde el Municipio se continúa acompañando cada una de estas iniciativas que permiten proyectar una ciudad con más servicios, más infraestructura y mayores oportunidades para todos.