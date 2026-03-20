Morteros: Continúa colocación de nuevas luminarias por los barrios de la ciudad

Nuevas luminarias LED en San Cayetano: “Seguimos avanzando con un plan que llega a cada barrio”, resaltó el Intendente Sebastián Demarchi.

La Municipalidad de Morteros continúa avanzando con el plan de modernización del alumbrado público, llevando adelante trabajos de colocación de luminaria LED.

Las tareas contemplan el recambio de artefactos existentes y la incorporación de nuevas luces, con el objetivo de mejorar la visibilidad, reforzar la seguridad y aportar mayor calidad de vida a los vecinos del sector.

El intendente Sebastián Demarchi destacó la importancia de este tipo de intervenciones y señaló:

“Seguimos avanzando con un plan que llega a cada barrio. La iluminación LED no solo mejora la seguridad, sino que también forma parte de una ciudad más moderna, ordenada y eficiente”.

Asimismo, remarcó que este tipo de tecnología permite optimizar el uso de los recursos, reduciendo el consumo energético y facilitando el mantenimiento del sistema.

Estas acciones se desarrollan en forma conjunta con CoopMorteros y forman parte de una política sostenida de mejora del espacio público, que busca acompañar el crecimiento de la ciudad con obras concretas que impactan directamente en la vida cotidiana de los vecinos.