Morteros estuvo presente de Taller «Maternando» en San Francisco

En el día de la fecha, la Municipalidad de Morteros participó del programa “Protección de la Embarazada y su Bebé”, en el marco del taller Maternando, desarrollado en la ciudad de San Francisco.

La delegación local estuvo integrada por tres jóvenes embarazadas de la ciudad de Morteros, quienes participaron de distintas actividades recreativas y formativas, entre ellas juegos (como carrera de cambio de pañales y dinámicas con los ojos vendados), un taller de cocina orientado al uso de legumbres provistas por el programa, además de instancias de degustación y acceso a beneficios destinados a acompañarlas en esta etapa.

“Fue una jornada hermosa, de aprendizajes, acompañamiento y charlas; una experiencia enriquecedora”, expresó Hugo Menéndez, Secretario de Salud Municipal. Asimismo, agradeció el trabajo de todo el equipo y, en especial, a la acompañante terapéutica que lleva adelante el programa en Morteros, Gisela Trossero.

Por su parte, el intendente Sebastián Demarchi manifestó: “Desde la Municipalidad de Morteros creemos en un Estado presente, en la familia y en la vida en comunidad, cuidándonos entre todos”. Además, agradeció a la Provincia de Córdoba por la invitación a participar de estos programas tan importantes para los vecinos.