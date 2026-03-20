Morteros Mes de la Mujer: Brindaron reconocimiento a familias de acogimiento

En el marco del Mes de la Mujer, la Municipalidad de Morteros llevó adelante un reconocimiento a seis (6) familias de acogimiento que forman parte del programa “Familias por Familias”, destacando su compromiso, solidaridad y el rol fundamental que cumplen en la contención y cuidado de niños, niñas y adolescentes.

El acto se desarrolló con la presencia de autoridades municipales y equipos de trabajo vinculados al área social, quienes acompañaron este momento de agradecimiento a las familias que, con gran vocación, abren las puertas de sus hogares para brindar amor, protección y acompañamiento en situaciones transitorias.

Durante la jornada, se hizo entrega de reconocimientos a cada una de las familias, valorando su entrega desinteresada y su aporte a la construcción de una comunidad más empática y comprometida.

El intendente Sebastián Demarchi expresó:

“Estas familias representan lo mejor de nuestra comunidad. Son un ejemplo de empatía, compromiso y amor por el otro. Desde el municipio vamos a seguir acompañando y fortaleciendo este programa, porque creemos profundamente en el valor de cuidar y proteger a quienes más lo necesitan”.

El programa “Familias por Familias” promueve el acogimiento familiar como una alternativa al cuidado institucional, priorizando el desarrollo integral de niños y niñas en un entorno familiar.

Desde el municipio se continúa trabajando en políticas públicas que fortalezcan el tejido social y acompañen a quienes, con acciones concretas, hacen una diferencia en la vida de otros.