El Obispado de San Francisco despidió con sentidas palabras, al Padre Zenklusen

A través del Obispado de San Francisco, brindaron una sentida despedida al Padre Edgardo Zenklusen, salesiano de Don Bosco, quién permaneciera durante muchos años en Colonia Vignaud.

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Con profundo pesar, pero con la esperanza puesta en la Resurrección, despedimos al Pbro. Edgardo Marcelo Zenklusen, salesiano de Don Bosco. Su paso por Colonia Vignaud dejó una huella imborrable; su vida fue una entrega fiel al servicio de Dios, de la Iglesia y de cada joven que tuvo la gracia de cruzar su camino.

¡Gracias, Padre Edgardo, por ser testimonio vivo del amor de Don Bosco.!