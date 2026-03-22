Morteros: Nuevo paso para concreción de loteo municipal

La Municipalidad de Morteros dio un paso fundamental para concreción de un nuevo loteo municipal, en materia de desarrollo urbano y solución habitacional con la firma de la escritura del inmueble adquirido en el sector noreste de la ciudad, destinado a la futura generación de lotes con todos los servicios.

Esta acción se enmarca en una política sostenida de planificación territorial que busca dar respuesta a una demanda creciente de vecinos y vecinas que sueñan con acceder a su terreno propio, tanto para vivienda como para el desarrollo de actividades comerciales y de servicios.

El proyecto contempla un modelo de urbanización planificado y sostenible, que no solo amplía la disponibilidad de terrenos, sino que también garantiza la infraestructura necesaria para acompañar ese crecimiento, incorporando servicios esenciales y espacios públicos, comunitarios e institucionales que promuevan entornos integrados y de calidad.

El intendente Sebastián Demarchi destacó la importancia de este avance y expresó:

“Este es un paso muy importante para nuestra ciudad. Estamos generando oportunidades concretas para que más familias puedan acceder a su lote y dar el primer paso hacia la vivienda propia, en un entorno ordenado y con todos los servicios”.

Como así también, indicó que el proceso demandará al menos 6 meses para la venta de los terrenos.

Remarcando que este tipo de iniciativas forman parte de una visión de crecimiento que prioriza el desarrollo equilibrado de la ciudad, pensando en el presente y en las futuras generaciones.

En los próximos días, el Municipio brindará información detallada sobre la cantidad de lotes disponibles y las modalidades de acceso, con el objetivo de garantizar un proceso transparente y accesible para toda la comunidad.

De esta manera, Morteros continúa avanzando con políticas públicas que fortalecen el desarrollo urbano y generan nuevas oportunidades para sus ciudadanos.