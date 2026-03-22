Desde el Municipio de Morteros recuerdan importancia de utilizar «Ojos en Alerta»

En la mañana de hoy domingo 22, alrededor de las 06:10 horas., se recibió un aviso a través del programa Ojos en Alerta. La madre de una joven informó que su hija se encontraba en la vía pública y se sentía amenazada por un grupo de personas.

De manera inmediata, personal de la Guardia Local se hizo presente en el lugar, donde tomó contacto con la joven y permaneció acompañando la situación.

Los agentes se quedaron en el sitio brindando resguardo preventivo hasta la llegada de un familiar. Posteriormente, ambas se retiraron del lugar en un vehículo particular.

Tras la intervención, no se registraron nuevos inconvenientes, recuperándose la normalidad en el sector.

Desde el Municipio se recuerda la importancia de utilizar el programa Ojos en Alerta, que permite dar aviso rápido y actuar ante este tipo de situaciones