Operativo de Seguridad en Miramar de Ansenuza por el cierre de la temporada

Con motivo del cierre de temporada 2026 en la localidad de Miramar de Ansenuza y para reforzar las tareas de prevención durante la jornada, la policía desplegó dos unidades móviles:

Camión Halcón 911 y

Camión de Reconocimiento Facial.

El camión de Reconocimiento Facial es una unidad equipada con cámaras de alta tecnología y software inteligente que permite identificar personas en tiempo real mediante el análisis de puntos biométricos y su cotejo con bases de datos judiciales, detectando posibles pedidos de captura o paraderos.

Por su parte, el camión Halcón 911 funciona como una central móvil de comando y control, con conectividad, videovigilancia, comunicaciones y uso de drones de alta autonomía, permitiendo el monitoreo en tiempo real, la coordinación operativa y el despacho rápido de emergencias.

Ambas unidades trabajan de manera articulada con el personal policial en el lugar, fortaleciendo el operativo de seguridad y la capacidad de respuesta ante cualquier eventualidad durante el evento.