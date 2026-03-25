  • 25 marzo, 2026

Regionales

Operativo de Seguridad en Miramar de Ansenuza por el cierre de la temporada

Mar 24, 2026

Con motivo del cierre de temporada 2026 en la localidad de Miramar de Ansenuza y para reforzar las tareas de prevención durante la jornada, la policía desplegó dos unidades móviles:

▪️Camión Halcón 911 y

▪️Camión de Reconocimiento Facial.

El camión de Reconocimiento Facial es una unidad equipada con cámaras de alta tecnología y software inteligente que permite identificar personas en tiempo real mediante el análisis de puntos biométricos y su cotejo con bases de datos judiciales, detectando posibles pedidos de captura o paraderos.

Por su parte, el camión Halcón 911 funciona como una central móvil de comando y control, con conectividad, videovigilancia, comunicaciones y uso de drones de alta autonomía, permitiendo el monitoreo en tiempo real, la coordinación operativa y el despacho rápido de emergencias.

Ambas unidades trabajan de manera articulada con el personal policial en el lugar, fortaleciendo el operativo de seguridad y la capacidad de respuesta ante cualquier eventualidad durante el evento.