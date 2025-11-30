Morteros: Conversatorio de prevención y reflexión sobre violencia para Adultos Mayores

La Municipalidad de Morteros, a través del Punto Mujer Morteros, llevó adelante este viernes 28 de noviembre un conversatorio destinado a personas adultas mayores en el Hogar de Día Adela Sartori.

La propuesta fue desarrollada por el equipo interdisciplinario de la dependencia municipal, en el marco de los 16 días de activismo contra la violencia de género, con el propósito de abordar la problemática de la violencia en todas sus formas, promover la prevención, la detección temprana y brindar acompañamiento ante situaciones que vulneren derechos humanos.

Durante la jornada, se generaron espacios de diálogo y reflexión sobre el buen trato hacia las personas mayores, así como también se ofreció información y orientación para identificar y prevenir posibles situaciones de maltrato o violencia, favoreciendo la construcción de entornos más seguros, respetuosos y protectores.

“Quiero destacar que el Punto Mujer Morteros está trabajando incansablemente para promover la prevención y el acompañamiento de situaciones de violencia en nuestra comunidad. Esta actividad en el Hogar de Día Adela Sartori es un ejemplo de nuestro compromiso con las personas adultas mayores, que son un pilar fundamental en nuestra sociedad”, aseguró el secretario de Salud y responsable del área, Hugo Menéndez.

Por su parte, el intendente Sebastián Demarchi remarcó la importancia de fortalecer estas iniciativas comunitarias: “La violencia en todas sus formas es un flagelo que debemos abordar con seriedad y compromiso. Es fundamental que brindemos espacios de reflexión y orientación para que nuestras personas mayores puedan acceder a información y recursos para prevenir situaciones de vulneración de derechos”.