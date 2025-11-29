Llevaron adelante acto de cierre anual del Programa Impulsá- Circularidad Textil

El Ministerio de Ambiente y Economía Circular llevó adelante el acto de cierre anual del Programa Impulsá – Circularidad Textil, encabezado por la ministra Victoria Flores.

Se trata de una iniciativa provincial destinada a fortalecer capacidades locales en reciclado y revalorización textil, promoviendo oportunidades laborales y de emprendedurismo bajo el enfoque de la economía circular.

En ese marco, se entregaron los certificados a más de 350 personas que participaron del proyecto acompañadas por familiares, equipos técnicos y autoridades locales.

Durante el acto, la ministra saludó a los presentes y agradeció el compromiso con el programa Impulsá a todos los que participaron. “Desde el Ministerio trabajamos para que la economía circular deje de ser una idea romántica y se convierta en realidad: en acciones concretas, en oportunidades laborales y en cuidado del ambiente. Cuando el Estado, los municipios y las comunidades se unen, los resultados se ven, se tocan y se celebran, como hoy”, enfatizó la titular de la cartera ambiental.

Asimismo, Flores remarcó: “Pensábamos en un programa que tenga impacto social, es decir, que genere empleo y arraigo en cada una de las localidades”.

En la misma línea, el Secretario de Economía Circular y Empleo Verde, Nicolás Vottero, expresó: “Es un enorme orgullo ver cómo el programa se transformó en proyectos reales y en herramientas concretas para nuestras comunidades. La economía circular debe consolidarse como un modelo productivo basado en el trabajo local, la reutilización y el reciclado, porque ahí está el futuro que queremos construir”.

En la jornada, además, se realizó una exposición de proyectos y productos elaborados por las y los participantes, donde se exhibieron artículos confeccionados a partir de retazos textiles recuperados y reutilizados.

También participaron del evento la Subsecretaria de Empleo Verde, Natalia Bustos; y la Directora de Educación Ambiental, Soledad Flores, junto a legisladoras y legisladores provinciales, quienes destacaron la importancia estratégica del programa para el desarrollo productivo y sostenible del territorio. Incluyendo a más de 40 intendentes y jefes comunales de la provincia, reafirmando el carácter federal y territorial del programa.

Sobre Impulsá

A lo largo del año, la capacitación permitió la elaboración de más de 12.000 productos, lo que significó la recuperación efectiva de 2,4 toneladas de material textil, evitando que estos residuos terminen en rellenos sanitarios o basurales a cielo abierto.

Como parte del compromiso con la continuidad de los procesos productivos, el Ministerio hizo entrega de máquinas de coser a los 43 municipios participantes, con el objetivo de consolidar espacios de trabajo comunitario y promover nuevos emprendimientos locales vinculados al reciclaje textil.

En ese sentido, el intendente de Monte Cristo, Daniel Haniewicz, destacó el entusiasmo de las mujeres al recibir las maquinas de coser y resaltó el trabajo de la gestión provincial: “Es algo que caracteriza al gobierno de Martín Llaryora, que es colaborar, como él ha sido intendente, sabe las necesidades que tenemos y constantemente está colaborando con los 427 municipios”.

Por otra parte, el intendente de Arroyito, Gustavo Benedetti, resaltó a este programa “por su aporte a la economía familiar y su enfoque en el reciclado. En esta ocasión recibimos una máquina de coser para la Casa de la Cultura, destinada a fortalecer los talleres que allí se dictan. Es una acción que impulsa el empleo y, al mismo tiempo, promueve el cuidado ambiental”, expresó.

Detalles del Programa

El Programa Impulsá alcanzó durante 2025 a más de 1000 personas de 50 localidades de la Provincia, posicionándose como una de las iniciativas con mayor impacto territorial. Los resultados obtenidos reflejan beneficios significativos desde una perspectiva económica, social y ambiental:

Impacto económico: formación de grupos productivos locales y más de 500 potenciales emprendedores textiles.

Impacto social: generación de espacios de bienestar, encuentro y creatividad comunitaria.

Impacto ambiental: desvío de residuos textiles de la disposición final y promoción de la cultura de la reutilización responsable.

En un contexto donde los residuos textiles representan entre el 4% y el 5% de los residuos sólidos urbanos del país, Impulsá se consolida como una política pública innovadora que transforma residuos en oportunidades, articulando Estado y territorio para construir un futuro sostenible.

Palabras de los emprendedores

Denise Fernández, de la localidad de El Brete, se mostró agradecida por la iniciativa provincial. Destacó que el programa la ayudó a aprender sobre la temática y fue un trabajo intenso.

En este sentido, la emprendedora de El Brete, expresó: “Fue muy lindo trabajar con este programa, se unieron muchas mujeres de la localidad. Aprendimos mucho, nos entusiasmamos y trabajamos un montón con la profe que estaba a cargo”.

Por su parte, Tibisay Ferreyra, emprendedora de Monte Cristo, destacó la importancia en materia ambiental y comentó: “Esto que hacemos las amas de casa en nuestros tiempos libres, nos va a beneficiar a todos y vamos a mantener la ciudad más limpia, no solamente la ciudad, sino el mundo completo”.

Además, la emprendedora hizo hincapié en los beneficios del mismo y comentó: “Se ha podido reciclar material de tela, sobre todo, para hacer proyectos que tienen salidas al mercado”.