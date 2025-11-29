“Voces de Nuestra Historia”: los inicios y la evolución del Hospital de Morteros

En el Museo Regional Ángel Francisco Molli se desarrolló una nueva edición del ciclo “Voces de Nuestra Historia”, una propuesta que rescata testimonios orales de quienes construyeron, con su trabajo y su compromiso, la identidad de nuestra ciudad.

En esta oportunidad, las protagonistas fueron Ana Morra, Marisa Lanzetti y Dory Farber, tres trabajadoras históricas del Hospital Municipal José Sauret, quienes dedicaron más de 40 años de servicio a la salud pública de Morteros.

En una charla cargada de emoción y memoria, compartieron en primera persona cómo fueron los inicios del hospital, su crecimiento a lo largo de las décadas y la importancia que la institución tiene hoy para toda la comunidad.

Relataron cómo era trabajar en los primeros tiempos, los servicios que se fueron sumando, los desafíos del sistema de salud y el rol fundamental de la atención pública en cada etapa de la historia local.

El director de Turismo y del Museo, Luciano Smut, destacó que “testimonios como estos permiten reconstruir, desde la vivencia humana, el desarrollo de instituciones que marcaron profundamente a nuestra ciudad. Voces de Nuestra Historia es justamente eso: escuchar para comprender y valorar lo que somos”.

“El ciclo Voces de Nuestra Historia continúa consolidándose como una herramienta para preservar la memoria viva de Morteros, generando un archivo oral que quedará disponible para las próximas generaciones” resaltó el intendente Sebastián Demarchi