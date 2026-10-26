Morteros: “Córdoba Turismo” Presenta los “Caminos del Queso” en la “Fiesta de la Tierra y la Tradición”.

La Fiesta de la Tierra y la Tradición será escenario de una experiencia que vincula turismo, producción lechera y gastronomía regional. Con la presencia prevista de Darío Capitani, presidente de la Agencia Córdoba Turismo, y la participación de municipios, productores y referentes del sector, Morteros será sede de la presentación oficial de Caminos del Queso Córdoba.

Morteros se prepara para vivir una nueva edición de la Fiesta de la Tierra y la Tradición, que se desarrollará los días 6, 7 y 8 de noviembre, con entrada libre y gratuita. Entre sus propuestas destacadas estará Caminos del Queso Córdoba, un proyecto que busca poner en valor la identidad lechera de la región y fortalecer su proyección turística.

El sábado 7 de noviembre, el predio del Lago Norte será escenario de un paseo gastronómico que reunirá a municipios, productores y referentes vinculados a la elaboración de quesos y a la gastronomía regional. La propuesta incluirá stands, degustaciones, clases magistrales y distintas experiencias para acercar al público a los sabores, los saberes y la cultura productiva de nuestro territorio.

La jornada contará con la presencia prevista de Darío Capitani, presidente de la Agencia Córdoba Turismo, cuya participación acompañará la presentación oficial de Caminos del Queso Córdoba.

La presencia de la Agencia representa una oportunidad para fortalecer la articulación entre el Estado provincial, los gobiernos locales y los actores del sector productivo y turístico, impulsando una propuesta que busca proyectar los atractivos de la región hacia nuevos públicos.

Caminos del Queso nace de una identidad que nos une. La producción lechera, los tambos, las industrias, los queseros, la gastronomía y las tradiciones rurales forman parte de la historia y la vida cotidiana de esta región. El desafío es conectar ese patrimonio productivo y cultural con nuevas experiencias turísticas, generando oportunidades para quienes producen, emprenden y trabajan en nuestras comunidades.

En ese sentido, la iniciativa propone mucho más que un recorrido gastronómico: busca construir una experiencia regional en la que los visitantes puedan conocer el origen de los productos, descubrir a sus protagonistas y reconocer el valor del trabajo que existe detrás de cada queso.

La participación de municipios de la región y la convocatoria a productores y referentes gastronómicos permitirán mostrar la diversidad de propuestas que existen en el territorio y avanzar en una agenda común. Cada localidad tiene sus propias historias, sabores y atractivos, pero todas comparten una identidad productiva que puede convertirse en una oportunidad para el desarrollo turístico.

Morteros asume así un rol de articulación y encuentro, acompañando una propuesta que convoca a distintas localidades a trabajar sobre aquello que comparten y que las identifica. Una oportunidad para fortalecer vínculos, visibilizar la producción regional y mostrar que la identidad también puede convertirse en una experiencia turística.

Tres días para disfrutar de Morteros

La propuesta se integra a la programación de la tercera edición de la Fiesta de la Tierra y la Tradición, que durante tres jornadas reunirá música, cultura, gastronomía y actividades para toda la familia.

La grilla artística anunciada incluye:

Viernes 6 de noviembre: DJ Eze Farías, Thiago Baldo, Emi Amerio, Juan Navarro y Nahuel Rosso.

Sábado 7 de noviembre: Ulises Delfino, Jessica Benavides, Amigos x 4 y Los Tekis.

Domingo 8 de noviembre: Dai Castro y Mirá Cómo Baila, La Banda del Ángel, La Monada y La Pepa Brizuela.

Con entrada libre y gratuita, la Fiesta volverá a ser un espacio de encuentro para vecinos y visitantes, con una propuesta que combina música, tradiciones, producción y oportunidades para disfrutar de la ciudad.

«Caminos del Queso Córdoba y la Fiesta de la Tierra y la Tradición comparten una misma mirada: poner en valor lo que somos, fortalecer el trabajo colectivo y proyectar la identidad de Morteros y de toda la región de Ansenuza.», comentó el Intendente Sebastián Demarchi