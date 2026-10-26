Supervisaron obras de restauración y puesta en valor de la Catedral de Córdoba

El gobernador Martín Llaryora supervisó las obras de restauración y puesta en valor de la Catedral de Córdoba, que la Provincia lleva adelante para preservar el patrimonio histórico y religioso del templo, en la antesala de la visita del Papa León XIV.

La intervención comprende la recuperación de fachadas, cubiertas, vitrales históricos y el púlpito, además de trabajos de restauración artística, pintura interior y renovación de la iluminación y el sistema de sonido.

El proyecto contempla dos líneas de trabajo: la séptima etapa de restauración integral del edificio, que registra un avance del 85 por ciento, y un convenio especial vinculado a la visita del Santo Padre, denominado octava etapa, cuya ejecución alcanza el 90 por ciento.

Las obras están a cargo del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, a través de la Subsecretaría de Arquitectura.

“Esta es una obra que recupera el patrimonio histórico de nuestra provincia y se da en un momento muy especial, porque estamos todos preparándonos para la visita histórica que realizará el Papa León XIV”, sostuvo el padre Javier Soteras, párroco de la Catedral.

De la recorrida participaron también el ministro de Vinculación y Gestión Institucional, Miguel Siciliano, y el presidente de la Agencia Córdoba Cultura, Marcelo Rodio.

Nueva iluminación y puesta en valor del entorno

En el interior del templo se trabaja en la renovación de las luminarias y del sistema de sonido. Estas tareas se suman al nuevo sistema de iluminación exterior y de la fachada, habilitado en abril pasado.

La propuesta lumínica busca realzar los elementos arquitectónicos, el valor histórico y la presencia urbana de la Catedral.

La intervención se complementa con la iluminación del convento de Santa Catalina de Siena, el Monasterio San José y el Museo Tejeda. En todos los casos se utiliza un criterio común de luz cálida, que contribuye a destacar el patrimonio del entorno.

Preparativos para la visita del Santo Padre

El convenio especial correspondiente a la octava etapa prioriza las tareas vinculadas con las actividades previstas para el Papa León XIV en la Catedral, principalmente en el nártex —el pórtico de ingreso al templo—, el atrio y la explanada.

En ese marco, se completaron el mantenimiento integral y la pintura de las cuatro fachadas exteriores. Las tareas pendientes se concentran en repasos finales y terminaciones.

Restauración integral del templo

La séptima etapa de restauración y puesta en valor comprende intervenciones arquitectónicas, artísticas y de infraestructura.

Con los principales trabajos estructurales concluidos, las tareas se concentran en las terminaciones de mayor detalle y las áreas de servicio.

Entre las intervenciones finalizadas o próximas a concluir se destacan la consolidación de muros, el pulido de pisos y la restauración y reposición de umbrales y zócalos de mármol y granito.

También se completaron la restauración del púlpito y la recuperación de los vitrales históricos de la nave principal y el transepto. A su vez, se trabajó en la puesta en valor de las carpinterías de madera, incluidas las puertas de ingreso a las naves y la puerta cancel.

En las cubiertas se realizaron tareas de impermeabilización y reparación de techos, junto con la renovación de la instalación de desagües pluviales.

Además, se incorporaron nuevos confesionarios, sagrarios y muebles de guardado, y se efectuaron trabajos de pintura en aberturas y herrería.

En paralelo, continúa la restauración artística y pictórica de los cielorrasos y las pinturas decorativas de la nave central, el crucero y la capilla Nuestra Señora de Nieva, además de las intervenciones en la puerta cancel.

Estas tareas incluyen la recuperación de pinturas planas y ornamentales, molduras y relieves, así como la aplicación de pintura dorada en los mármoles de pilares y pilastras.

Por último, se construye un nuevo grupo de sanitarios para visitantes y fieles, que se encuentra en la fase de obra gris e instalaciones.