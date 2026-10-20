Nueva Sala Expositiva lleva el nombre de Jose Gabriel del Rosario Brochero, el Cura Gaucho

La Provincia, a través de la Agencia Córdoba Cultura, inauguró una nueva sala expositiva que lleva el nombre de José Gabriel del Rosario Brochero, en el marco del décimo aniversario de su canonización, proclamada por el papa Francisco el 16 de octubre de 2016.

La fecha, que marcó un hito para Córdoba y para todo el país, cobra nuevo valor con un espacio en las instalaciones del Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba y el Centro Cultural Córdoba.

El acto fue encabezado por el presidente de la Agencia, Marcelo Rodio, acompañado por la directora del Archivo, Gabriela Parra Garzón, y la directora del Museo Provincial de Fotografía Palacio Dionisi, Lucía Álvarez. El nuevo espacio quedó formalmente inaugurado con la muestra documental.

También estuvieron presentes autoridades de distintos espacios culturales, gubernamentales, de la academia, agrupaciones brocherianas y de la congregación religiosa Esclavas del Corazón de Jesús, muy ligadas a la historia del Cura Gaucho.

Rodio destacó el trabajo conjunto de los equipos del Archivo Histórico, el Centro Cultural Córdoba y las distintas áreas de la Agencia para concretar la nueva sala expositiva.

Además, señaló que la inversión realizada en equipamiento especializado permitirá exhibir documentos originales en condiciones adecuadas de conservación, fortaleciendo y democratizando aún más el acceso de la ciudadanía al patrimonio documental, consolidando así nuevos espacios para preservar y difundir la historia de Córdoba.

“Para nosotros, la cultura es una inversión. Cada vez que inauguramos un nuevo espacio generamos una nueva oportunidad para que la gente conozca, viva y disfrute nuestra cultura; en este caso, la historia”, destacó el funcionario.

Un nuevo espacio para el patrimonio documental

La sala expositiva fue concebida como un ámbito permanente destinado a la exhibición de documentos históricos originales bajo criterios de conservación preventiva.

Su creación constituye un nuevo paso en la política de preservación, investigación y difusión del patrimonio documental que impulsa la Agencia Córdoba Cultura a través de su Archivo Histórico.

El espacio incorpora tecnología de última generación que permite la exhibición de documentos originales en condiciones ambientales controladas, con sistemas de iluminación, seguridad y conservación acordes a los estándares requeridos para la preservación de este tipo de bienes culturales.

Con esta nueva sala, el AHPC suma un ámbito especialmente diseñado para acercar a la comunidad documentos de alto valor patrimonial que, por sus características, habitualmente permanecen resguardados en depósitos especializados.

La propuesta permitirá renovar periódicamente las exhibiciones y generar nuevos recorridos para que el acervo documental dialogue con la sociedad desde una perspectiva accesible y contemporánea.

“Durante mucho tiempo este patrimonio documental permaneció puertas adentro y solo podía acceder quien ingresaba al Archivo. Con esta sala comenzamos una nueva etapa para ampliar el acceso al patrimonio documental”, destacó la directora del Archivo Histórico, Gabriela Parra Garzón.

Por su parte, Lucía Alvarez señaló que la construcción colectiva permite enriquecer propuestas de este tipo, ofreciendo al público un recorrido expositivo que, en este caso, integra el patrimonio documental con una experiencia museográfica pensada para acercar la historia de manera más accesible.

Brochero desde la mirada de los documentos

Lejos de proponer una biografía tradicional, “Brochero. Las huellas de un pastor” invita a descubrir al Santo cordobés a partir de las huellas documentales que dejó su paso por la historia.

La exposición reúne documentos originales que recorren distintos momentos de su vida, desde los primeros registros de su infancia hasta su testamento ológrafo, junto con leyes y otros testimonios que revelan su permanente compromiso con las comunidades de Traslasierra y con el desarrollo de la provincia.

Estos documentos no fueron producidos para narrar la vida de un santo. Sin embargo, hoy constituyen evidencias insustituibles que permiten reconstruir la dimensión humana y social de Brochero. A través de ellos es posible descubrir al sacerdote, al gestor incansable, al impulsor de caminos, escuelas y obras públicas, y al hombre profundamente comprometido con mejorar las condiciones de vida de quienes más lo necesitaban.

El recorrido se completa con objetos patrimoniales y un audiovisual especialmente realizado para la muestra, que ofrecen una lectura actual de su legado y proponen nuevas formas de acercarse a una figura que continúa siendo una de las expresiones más profundas de la identidad cordobesa.

En la apertura estuvo presente, entre otras autoridades, la madre Cristina, de la Congregación Esclavas del Corazón de Jesús, quien agradeció especialmente que la muestra rescate las raíces y la dimensión más humana del Cura Brochero. Recordó que el Santo siempre valoró lo autóctono y vivió en estrecha cercanía con el pueblo. Invitó así a renovar, a través de ese legado, el mensaje de fe y servicio que marcó toda su vida.

La propuesta expositiva contó con la colaboración del Salón de los Gobernadores, el Museo Histórico Provincial Marqués de Sobre Monte, el Consulado General del Perú en Córdoba y el Centro Cultural Córdoba, instituciones que facilitaron el préstamo de bienes patrimoniales especialmente seleccionados para esta exhibición.

Información para el público

Muestra: Brochero. Las huellas de un pastor.

Lugar: Sala José Gabriel de Rosario Brochero. Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba (Av. Poeta Lugones 401, ciudad de Córdoba).

Entrada libre y gratuita. La muestra permanecerá abierta hasta fines de noviembre. Todos los días de lunes a viernes de 9 a 18 si requieren guía, y si no todo el día, incluidos sábados, cuando el CCC está abierto, hasta las 19.

Para coordinar visitas grupales guiadas, los interesados podrán solicitar turno escribiendo a institucionalahpc.2026@gmail.com.