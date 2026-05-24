Morteros: Equipos de Salud realizan visitas a Escuelas Rurales

Con el objetivo de acercar la atención médica y promover hábitos saludables desde la infancia, equipos de salud del área están llevando adelante visitas a escuelas rurales de la zona.

La iniciativa busca detectar a tiempo factores de riesgo, reforzar controles y trabajar junto a docentes y familias en la prevención de enfermedades.

Durante las jornadas se realizan controles clínicos, odontológicos y agudeza visual, además de charlas sobre higiene, adaptadas a cada edad. Cada estudiante recibe una ficha de seguimiento para articular con el centro de salud más cercano y garantizar la continuidad del cuidado.

“Trabajar en territorio significa estar donde están las familias. La prevención no puede esperar a que la persona llegue al hospital. Detectar a tiempo y educar en salud desde la escuela cambia el pronóstico de toda una comunidad”, señaló el secretario de salud Hugo Menendez.

Las visitas forman parte de una estrategia sostenida de atención primaria que prioriza las escuelas más alejadas, donde el acceso a especialidades suele ser más complejo. Además de las prácticas en terreno, se coordina con directivos escolares para organizar las visitas.

«Que los equipos de salud salgan al territorio y lleguen a las escuelas rurales es cuidar de verdad. La prevención no se hace desde un escritorio, se hace estando cerca de la gente, escuchando a las familias y detectando a tiempo lo que después puede convertirse en un problema mayor.

Agradezco al personal de salud por el compromiso y el trabajo que hacen en cada recorrida. Vamos a seguir fortaleciendo esta política porque la salud se defiende previniendo, y la prevención empieza en la escuela, con los chicos y sus familias.»; aseguro el intendente Sebastian Demarchi.