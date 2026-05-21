Morteros recibió una nueva jornada del programa regional “Memorias que Viajan”

La Municipalidad de Morteros fue nuevamente anfitriona del programa regional “Memorias que Viajan”, una propuesta que promueve el encuentro, el intercambio de experiencias y la construcción de vínculos entre adultos mayores de distintas localidades de la región Ansenuza.

Durante la jornada, las delegaciones visitantes compartieron un recorrido por diferentes espacios representativos de la ciudad, fortaleciendo el espíritu de integración y participación que caracteriza a este programa.

La actividad comenzó en la Biblioteca Popular Cultura y Progreso, continuó con un paseo por el Parque Central y la visita a la Casa Graciela Boero, permitiendo a los participantes conocer y disfrutar distintos espacios culturales y comunitarios de Morteros.

Posteriormente, el encuentro siguió en el Hogar de Día Adela Sartori, donde se compartieron momentos recreativos, música, cantos, danzas y un almuerzo conjunto, generando un espacio de alegría, intercambio y encuentro entre las distintas delegaciones.

El recorrido incluyó además una visita al Centro de Jubilados, para finalizar la jornada en el Museo Regional Ángel Francisco Molli y la Iglesia Nuestra Señora de la Asunción, poniendo en valor el patrimonio histórico, cultural y religioso de la ciudad.

El intendente Sebastián Demarchi destacó la importancia de este tipo de propuestas y expresó:

“Estos encuentros reflejan el valor de seguir construyendo comunidad y fortaleciendo el trabajo conjunto con las localidades de nuestra región. ‘Memorias que Viajan’ genera espacios de participación, recreación y vínculos humanos profundamente valiosos”.

Por su parte, el director de Turismo, Luciano Smut, señaló:

“Cada jornada de ‘Memorias que Viajan’ deja experiencias muy significativas. Más allá de los recorridos, lo importante es el encuentro entre las personas, las historias compartidas y el sentido de pertenencia que se fortalece en cada visita”.

Desde el Municipio agradecieron especialmente la visita de las delegaciones altos de Chipion Miramar y la Francia que participantes y destacaron la importancia de continuar fortaleciendo este tipo de iniciativas regionales que promueven el encuentro y la integración.

Morteros continúa apostando a propuestas que unen comunidad, memoria y territorio, fortaleciendo los lazos entre las localidades de Ansenuza