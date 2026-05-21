Formalizaron ingreso de 22 Municipios al Programa de Guardias Locales

El ministro de Gobierno, Manuel Calvo, junto al secretario de Prevención y Convivencia Ciudadana, José Gualdoni, formalizaron el ingreso de 22 municipios al Programa Provincial de Guardias Locales.

De esta manera, y a dos años de la implementación de la Ley 10.954 de Seguridad Pública y Seguridad Ciudadana, se crearon un total de 233 Guardias Locales en todo el territorio.

Durante el acto, Manuel Calvo agradeció a los intendentes y jefes comunales presentes por suscribir a este acuerdo de cooperación: “Es importante que los gobiernos locales se involucren en materia de seguridad ya que este programa tiene una mirada federal, cuyo éxito depende del trabajo articulado con la fuerza policial y el Ministerio de Seguridad”.

Las localidades que se sumaron a esta acción preventiva fueron: Luyaba, San José de las Salinas, Vicuña Mackenna, Italó, Suco, Segunda Usina, Pacheco de Melo, Las Perdices, Las Caleras, Leones, Colonia Barge, Quebracho Herrado, Colonia San Pedro, Guasapampa, Villa Dolores, Kilómetro 658, Chalacea, Los Chañaritos, Colonia Cuatro Esquinas, Las Rabonas, Pueblo Italiano y La Cruz.

Tras una presentación integral del programa orientada a responder consultas, despejar dudas y organizar la agenda de trabajo conjunta, los jefes de gobierno procedieron a rubricar los acuerdos de cooperación.

El Programa Provincial de Guardias Locales brinda asistencia a municipios y comunas a través del equipamiento, la formación y el acompañamiento técnico necesarios para la puesta en marcha de los cuerpos locales.

El ministro de Gobierno resaltó la importancia de la profesionalización de los futuros agentes a cargo de la Universidad Nacional de Villa María e invitó a los municipios y comunas a profundizar en herramientas de prevención: “A medida que se pueda avanzar en el programa y de acuerdo a las características de sus poblaciones, se puedan sumar a Ojos en Alerta.

Actualmente 49 ciudades lo implementan con niveles de satisfacción muy buenos”, aseguró.

En el mismo sentido, el secretario de Prevención y Convivencia Ciudadana destacó que el programa es “muy valorado por la gente”, a la vez que afirmó: «Vamos a seguir fortaleciendo todo el trabajo que se ha hecho, esta herramienta es exitosa, mucho depende del trabajo de las comunas y municipios que ponen en valor un modelo de prevención único en el país».