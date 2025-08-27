Morteros: Finalizó la primera edición de Fordep – “Deporte en tu Barrio” 2025

Este lunes concluyó la primera edición del programa Fordep – “Deporte en tu Barrio” 2025, organizado por la Municipalidad de Morteros. La iniciativa estuvo destinada a jugadores en formación de los clubes de barrio, y combinó encuentros de tecnificación y formación deportiva con capacitaciones para entrenadores y dirigentes.

El programa contó con la participación del Club Tiro Federal, a través de su coordinador Edgardo Candellero y parte de su cuerpo técnico, así como del profesor Carlos “Pato” Peretti, generando acciones conjuntas que contribuyeron al desarrollo integral de los jóvenes que practican fútbol en los clubes de barrio.

Durante esta edición se realizaron entrenamientos físicos, técnicos y tácticos para aproximadamente 200 jugadores en formación. En la última jornada participaron casi 60 jugadores, representando a la mayoría de los clubes que compiten en el torneo de la Liga Morterense. Las actividades se desarrollaron en el Club Atlético Arsenal, con la presencia del intendente Sebastián Demarchi, el secretario de Deportes Leandro Conti, el director de Juventudes Nicolás Bertonasco, y representantes de distintas instituciones barriales.

El intendente Demarchi destacó la importancia de que, a través del Estado municipal, se pueda acompañar a los clubes de barrio y a los jóvenes, brindándoles herramientas que les permitan desarrollarse no solo en el deporte, sino también en su vida cotidiana.

Por su parte, el secretario de Deportes, Leandro Conti, agradeció a todas las instituciones participantes y especialmente a Edgardo Candellero y Carlos “Pato” Peretti por su colaboración.