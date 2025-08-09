Morteros: Finalizó temporada de poda y se aplican multas a quienes no respeten la normativa

La Dirección de Biodiversidad Urbana de la Municipalidad de Morteros informa a la comunidad que la temporada oficial de poda ha finalizado y, a partir de la fecha, queda prohibido realizar estas tareas sin la debida autorización.

Toda acción no autorizada será considerada una infracción y dará lugar a multas, según lo establecido por la ordenanza municipal vigente.

La poda fuera de temporada afecta la salud de los árboles urbanos, perjudicando su crecimiento, debilitando su resistencia a plagas, enfermedades y condiciones climáticas adversas. Además, una intervención inadecuada puede representar riesgos para la seguridad de las personas y dañar el patrimonio verde de la ciudad.

Se solicita a los vecinos y vecinas colaborar con el cuidado del arbolado urbano, respetando los plazos y procedimientos.