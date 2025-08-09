Morteros: Continúan obras públicas

La Municipalidad de Morteros, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, continúa avanzando en su plan de mejoramiento vial con el inicio de dos nuevos frentes de obra para la construcción de cordón cuneta, una intervención clave para fortalecer la infraestructura urbana y optimizar el escurrimiento pluvial en distintos sectores de la ciudad.

Estas nuevas tareas se suman a los trabajos recientemente finalizados en calle La Pampa, donde se completó la obra de pavimentación, y en las calles Colón y Pringles, donde se ejecutó la construcción de cordón cuneta.

Actualmente, un equipo de trabajo se encuentra desarrollando tareas en calle Balcarce, entre Fleming y Pasteur, mientras que en simultáneo otro grupo ha iniciado los movimientos de suelo en calle Caseros, entre Poeta Lugones y Chile. En total, se prevé la ejecución de 300 metros lineales de cordón cuneta.

«La estrategia de dividir los equipos en distintos puntos de la ciudad responde a una planificación que busca optimizar los recursos disponibles y acelerar los plazos de ejecución, atendiendo de manera más eficiente las necesidades de los distintos barrios», comentaron desde el municipio