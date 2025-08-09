San Francisco: Realizaron encuentro para fortalecer medidas en materia de seguridad vial

Días pasados en la ciudad de San Francisco en calle Bv. 9 de Julio nro. 1700 , B° Centro Informa Sra. Directora URD San Justo *Crio. My. Lic. Analia Ludueña* que en sede de la Tecnoteca San Francisco se desarrolló un encuentro presidido por el Sr. Intendente de la ciudad de San Francisco *Dr. Damian Bernarte*.

Contó con la presencia del secretario de prevención y Coordinación de la provincia *Dr. Gualdoni Julio Cesar*, Sr. Subjefe de policía interior *Crio. Gral. Lic. Antonio Urquiza*, director y subdirector Gral. Dptles. Norte *Crio. Gral. Lic. Ariel Vargas* y *Crio. My. Lic. Victor Quevedo*, representantes de fuerzas de seguridad Nacionales y provinciales; Intendentes, jefes comunales y presidentes comunales; representantes del Ministerio Público Fiscal.

Reunión de trabajo orientada a delinear y fortalecer medidas de prevención en materia de seguridad vial, abordandose diversas estrategias con el objetivo de reducir los índices de siniestralidad, acordándose una serie de acciones concretas que incluyen la implementación de capacitaciones específicas, el desarrollo de jornadas de concientización dirigidas a diferentes sectores de la comunidad, y la incorporación de talleres dinámicos y participativos que promuevan conductas responsables al momento de transitar por la vía pública.

Asimismo, se planteó la necesidad de integrar nuevas tecnologías que contribuyan a la detección temprana de riesgos y a la optimización del control vial, entendiendo que la prevención no sólo se logra con presencia operativa, sino también con una ciudadanía informada y comprometida.

*Bajo la premisa de que «donde hay conciencia vial, hay menos víctimas», se reafirmó el compromiso interinstitucional de continuar trabajando de manera articulada.*