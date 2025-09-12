Morteros: Homenajearon a Maestros Jubilados

En el Día del Maestro, la Municipalidad de Morteros agasajó a los maestros jubilados del período 11 de septiembre de 2024-11 de septiembre de 2025. Durante el encuentro, se destacó el valioso trabajo realizado por las y los docentes, mientras compartían un desayuno especial en la sala del Concejo Deliberante.

«Con este pequeño gesto buscamos expresar la gratitud y el reconocimiento a aquellos que dedicaron sus vidas a la educación en nuestras aulas. Hoy compartimos un momento para conversar con quienes dejaron una huella imborrable en la vida de tantos estudiantes» afirmaron desde la Secretaría de Educación.

La Municipalidad agradece sinceramente el compromiso y la dedicación de estos maestros, cuya influencia positiva perdurará en la comunidad educativa.