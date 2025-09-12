  • 12 septiembre, 2025

Concretaron Operativo Interfuerzas Interprovincial

Sep 11, 2025

El día 09 de Septiembre de 2025 en la ciudad de San Francisco, B° Catedral se dio inicio a OPERATIVO INTERFUERZAS INTERPROVINCIAL llevado a cabo en forma conjunta con *Policía de provincia de Córdoba* y fuerzas Nacionales *Gendarmería Nacional Argentina* y *Policía Federal Argentina* con el objetivo de reforzar la seguridad en la ciudad de San Francisco y localidades limitrofes de Santa Fe con *(63)* Efectivos y *(24)* Móviles.

FINALIZACION IMPLANTACION OPERATIVO SEGURIDAD SATURACION INTERFUERZAS/ INTERPROVINCIAL CORDOBA-SANTA FE_

El día 10 de Septiembre de 2025 en la ciudad de San Francisco ñ, B° Catedral Finalizado OPERATIVO INTERFUERZAS INTERPROVINCIAL con un producido de:

*POLICIA DE CÓRDOBA*

*03 MASCULINOS DETENIDOS -ORDEN DE DETENCIÓN VIGENTE*

*01 Motocicleta con PEDIDO SECUESTRO 08/07/2025*

*27 Motocicletas secuestradas por infracción Ley 10326*

*01 MASCULINO CON PEDIDO DE PARADERO 09/09/2025*

*07 ACTAS INFRACCIÓN LEY NRO. 8560 – (02) POR ALCOHOLEMIA* (Caminera)

*253* Personas identificadas

*155* Motocicletas controladas

*84* Automóviles controlados

*POLICIA FEDERAL ARGENTINA:*

*PROCEDIMIENTOS:* 06 POR “INFRACCION A LA LEY 23.737”

*IMPUTADOS:* 07 POR “INFRACCION A LA LEY 23.737”.-

VEHICULOS CONTROLADOS: *25*

PERSONAS IDENTIFICADAS: *32*

*GENDARMERIA NACIONAL ARGENTINA*

*Personas identificadas* 15

*Vehículos controlados* 03

*Antecedentes de personas* 10

*Antecedentes de vehículos* 03

*FISCALIZADO*

Sra. Directora URD San Justo *Crio. My. Lic. Analia Ludueña*

Sr. Subdirector URD San Justo *Crio. Insp. Lic. Pablo Nieto*

*SUPERVISADO*

Sr. Jefe Dpto. Coordinación Operacional *Crio. Daniel Albera*

Sr. Jefe Cría. Dtto. San Francisco *Crio. Gaspar Bazán*