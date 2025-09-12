Concretaron Operativo Interfuerzas Interprovincial

El día 09 de Septiembre de 2025 en la ciudad de San Francisco, B° Catedral se dio inicio a OPERATIVO INTERFUERZAS INTERPROVINCIAL llevado a cabo en forma conjunta con *Policía de provincia de Córdoba* y fuerzas Nacionales *Gendarmería Nacional Argentina* y *Policía Federal Argentina* con el objetivo de reforzar la seguridad en la ciudad de San Francisco y localidades limitrofes de Santa Fe con *(63)* Efectivos y *(24)* Móviles.
FINALIZACION IMPLANTACION OPERATIVO SEGURIDAD SATURACION INTERFUERZAS/ INTERPROVINCIAL CORDOBA-SANTA FE_
El día 10 de Septiembre de 2025 en la ciudad de San Francisco ñ, B° Catedral Finalizado OPERATIVO INTERFUERZAS INTERPROVINCIAL con un producido de:
*POLICIA DE CÓRDOBA*
*03 MASCULINOS DETENIDOS -ORDEN DE DETENCIÓN VIGENTE*
*01 Motocicleta con PEDIDO SECUESTRO 08/07/2025*
*27 Motocicletas secuestradas por infracción Ley 10326*
*01 MASCULINO CON PEDIDO DE PARADERO 09/09/2025*
*07 ACTAS INFRACCIÓN LEY NRO. 8560 – (02) POR ALCOHOLEMIA* (Caminera)
*253* Personas identificadas
*155* Motocicletas controladas
*84* Automóviles controlados
*POLICIA FEDERAL ARGENTINA:*
*PROCEDIMIENTOS:* 06 POR “INFRACCION A LA LEY 23.737”
*IMPUTADOS:* 07 POR “INFRACCION A LA LEY 23.737”.-
VEHICULOS CONTROLADOS: *25*
PERSONAS IDENTIFICADAS: *32*
*GENDARMERIA NACIONAL ARGENTINA*
*Personas identificadas* 15
*Vehículos controlados* 03
*Antecedentes de personas* 10
*Antecedentes de vehículos* 03
*FISCALIZADO*
Sra. Directora URD San Justo *Crio. My. Lic. Analia Ludueña*
Sr. Subdirector URD San Justo *Crio. Insp. Lic. Pablo Nieto*
*SUPERVISADO*
Sr. Jefe Dpto. Coordinación Operacional *Crio. Daniel Albera*
Sr. Jefe Cría. Dtto. San Francisco *Crio. Gaspar Bazán*