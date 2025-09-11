Morteros: Brindaron Taller «La Magia del Cómic: El Eternauta»

se llevó a cabo el Taller “La magia del cómic: El Eternauta”, en la Biblioteca Pedagógica Morteros, organizado junto a la Secretaría de Políticas Educativas y dictado por Raúl Salvai.

La propuesta estuvo destinada a alumnos de 6° grado, docentes y estudiantes de los profesorados de la UPC Sede Regional Morteros Ezpeleta, quienes participaron de un espacio pedagógico y didáctico que buscó acercar a los participantes al mundo de la historieta desde la mirada de su autor.

A partir del análisis de prácticas de lectura de revistas y libros —físicos y digitales— como historietas, cómics y mangas, se reflexionó sobre la importancia de enmarcar estas experiencias en una dimensión pedagógica, ética y social, reconociendo a la historieta como el denominado “9° arte”, que combina lo gráfico y lo cinematográfico.

Durante la jornada se trabajó especialmente con El Eternauta, historieta ícono de la cultura argentina. El taller incluyó una introducción teórica, ejercicios prácticos con acompañamiento docente y una producción final elaborada por los alumnos.

“Desde el municipio continuamos impulsando espacios de formación y creatividad que fortalezcan el aprendizaje y promuevan la cultura entre estudiantes y docentes de nuestra ciudad”, comentaron desde el equipo educativo.