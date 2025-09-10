Casa Graciela Boero: Se llevó a cabo en Morteros 3° Taller Sensorial

El sábado 6 de septiembre se llevó a cabo el tercer Taller Sensorial en Casa Graciela Boero, organizado por la Municipalidad, desde el área de Cultura junto a Bloom Velas y Aromas y a Paos Design

Con el cupo completo de asistentes, se desarrolló el Taller Sensorial en esta oportunidad de velas y scrap, donde las participantes confeccionaron su propia vela aromática, acompañada de la realización de un cuaderno tipo journal, decorado con materiales de papelería creativa y la etiqueta personalizada para su vela, pudiendo depositar cada una su intención o deseo como una conexión personal, una experiencia de arte y emociones.

La actividad se desarrolló con la coordinación de las facilitadoras de Bloom Velas y Aromas y Paos Design quienes llevaron adelante la clase guiada, además de disfrutar de una merienda para completar esta agradable tarde compartida.

«Estamos muy felices de poder compartir estos hermosísimos talleres en un lugar tan especial como es la Casa Graciela Boero, que inspira a promover el arte y la creatividad como herramientas de bienestar emocional. Generar espacios de encuentro entre personas de distintas edades en un ambiente relajado y sensible y revalorizar expresiones artísticas y creativas manuales como formas de autoexploración», comentó Noelia Mursone de Bloom Velas y Aromas

Luz Laina, Directora del Centro Cultural Municipal a cargo del contenido de muestras, presentaciones y actividades en Casa Graciela Boero, destacó la gran aceptación y concurrencia que tienen los Talleres Sensoriales con las distintas temáticas ofrecidas, e invitó a las y los interesados a estar atentos para sumarse a las próximas actividades, muestras, talleres y presentaciones.

Para más información, acercarse al Centro Cultural Municipal (Italia 650) o a los teléfonos 405508 y wapp 3562410275