Morteros será epicentro nacional de artesanos en la Fiesta de la Tierra y la Tradición

La Municipalidad de Morteros anuncia la realización del Paseo Nacional de Artesanos y Emprendedores, uno de los espacios más esperados dentro de la Fiesta de la Tierra y la Tradición, que se llevará a cabo los días 7, 8 y 9 de noviembre.

Este evento, que ya se ha consolidado como una de las celebraciones populares más importantes del país, vuelve a posicionar a Morteros como un punto de encuentro cultural, artístico y comercial. El año pasado, más de 130 stand de artesanos de todo el país formaron parte de esta feria, ofreciendo al público una experiencia única de creatividad y diversidad.

Este año, el interés ha crecido exponencialmente: se estima la participación del doble de stands, lo que convertirá a Morteros en el mayor paseo artesanal de

la región durante esos días. Artesanos provenientes de distintas provincias ya han confirmado su presencia, y se espera que la feria supere ampliamente los números de la edición anterior.

El Paseo de Artesanos estará ubicado en el sector especialmente acondicionado para este tipo de ferias dentro del predio del evento, y contará con todos los servicios necesarios para garantizar una experiencia de calidad tanto para los expositores como para los visitantes.

La Fiesta de la Tierra y la Tradición es una propuesta cultural integral que, además del paseo artesanal, incluirá espectáculos artísticos de nivel nacional e internacional, una gran feria gastronómica y tres jornadas llenas de música, danza, raíces y encuentro popular