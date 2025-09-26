Morteros: Iniciaron ciclo «Construyendo Democracia desde los Gobiernos Locales»

En conmemoración del Día Nacional de los Derechos Políticos de las Mujeres y a 30 años de la Carta Orgánica Municipal

El pasado 23 de septiembre, la Municipalidad de Morteros dio inicio al ciclo de actividades “Construyendo Democracia desde los Gobiernos Locales. A 30 años de la sanción de la Carta Orgánica Municipal”, en el marco del Día Nacional de los Derechos Políticos de las Mujeres.

La primera jornada se desarrolló en Casa Graciela Boero, con la disertación de la Lic. Fernanda Vassallo, profesora de la UPC sede Regional Morteros, quien expuso sobre el proceso histórico que culminó con la sanción de la Ley 13.010, conocida como “Ley Evita”, que otorgó el voto a las mujeres en Argentina.

En la apertura, la Viceintendente y Presidenta del Concejo Deliberante, Cristina De Carli, destacó:

“Estos son derechos que nunca hay que dejar de defender, por eso hoy iniciamos este ciclo para conocer las conquistas de las mujeres en el escenario político nacional, provincial y municipal, y el camino que en la práctica real aún debemos trazar para ejercer esos cargos que la ley nos habilita y la igualdad de género reclama”.

Además, participó de la actividad Mirtha Valarolo, primera mujer en ocupar el cargo de Intendenta de Morteros, quien compartió reflexión sobre los desafíos de las mujeres en la política con un valioso testimonio.

Próxima actividad

Se anunció la segunda propuesta del ciclo, denominada “Diálogo de Constituyentes”, que tendrá lugar el martes 30 de septiembre a las 10:30 hs en Casa Graciela Boero.