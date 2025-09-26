Octubre Rosa en Morteros: Un mes dedicado a la concientización sobre el Cáncer de Mama

La Municipalidad de Morteros invita a toda la comunidad a participar de las actividades del Octubre Rosa, un mes dedicado a la concientización sobre el cáncer de mama, la promoción de la detección temprana y el acompañamiento a quienes transitan esta enfermedad.

Durante todo octubre se desarrollarán diferentes acciones comunitarias, entre ellas la iluminación en color rosa de los principales edificios municipales, la convocatoria a comerciantes para vestir sus vidrieras con este símbolo de prevención y lucha, la invitación a los vecinos a colocar un lazo rosa en sus domicilios, y la entrega de lazos en todas las dependencias municipales. También se distribuirá folletería informativa en el Hospital Dr. José Sauret y en los Centros de Pronta Atención.

Se llevará adelante el denominado “Circuito de la Mujer” los días viernes 3, 17, 24 y 31 de octubre, que incluirá controles ginecológicos, análisis clínicos y ecografías con atención profesional y gratuita. El jueves 16 de octubre a las 17 horas se realizará una charla de prevención y una merienda compartida en el Museo Casa Graciela Boero, en el marco de la actividad denominada “Historias de Valor y Esperanza 2025”, en conmemoración del Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Mama que se conmemora cada 19 de octubre.

El sábado 25 de octubre tendrá lugar la jornada de cierre con la caminata “Un paso hacia la vida, elegimos vivir con coraje”, que se desarrollará en el Parque Central de la ciudad como celebración de la vida, la prevención y la fuerza colectiva.

“El Circuito de la Mujer y las acciones comunitarias son parte de una política de salud que pone a las personas en el centro. La detección temprana salva vidas, por eso este mes redoblamos esfuerzos para acercar controles, información y contención a cada mujer de nuestra ciudad”, expresó el secretario de Salud Municipal, Hugo Menéndez.

Por su parte, el intendente Sebastián Demarchi destacó: “Octubre Rosa nos convoca como comunidad a cuidar, acompañar y concientizar. Desde el municipio reafirmamos nuestro compromiso con la salud de las mujeres y con cada vecino que elige la prevención como camino. Agradecemos profundamente a LALCEC Morteros por su labor incansable y a todos quienes se suman con gestos de esperanza”.