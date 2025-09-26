Morteros: La Municipalidad acompaña el Programa Provincial Empleo +26

La Municipalidad de Morteros informa que acompaña y promueve en nuestra ciudad el programa Empleo +26, impulsado por el Ministerio de Desarrollo Social y Promoción del Empleo de la Provincia de Córdoba.

Este programa está dirigido a personas mayores de 26 años, sin empleo formal o desocupadas, que residan en la provincia. Consiste en un entrenamiento laboral de 20 horas semanales durante seis meses en empresas del sector privado, con instancias de capacitación específicas y talleres certificados a través del Campus Córdoba.

Los beneficiarios reciben una asignación estímulo equivalente a un Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), cofinanciada entre la Provincia y las empresas. Asimismo, se contemplan beneficios especiales para personas mayores de 45 años o residentes en zonas del Programa de Inserción Territorial (PIT), incluyendo un mayor aporte estatal.

Las inscripciones para postulantes y empresas se realizan a través de Ciudadano Digital (CiDi) y estarán abiertas hasta el 17 de octubre de 2025.

Quienes tengan dudas o requieran más información, pueden comunicarse con la Dirección de Industria, Comercio y Desarrollo Emprendedor al teléfono 3562 40-9997.