Morteros: Interceptaron a sospechosos y recuperan elementos sustraídos, a partir de un Alerta

Una alerta recibida en el Centro de Monitoreo permitió activar rápidamente un operativo que involucró a la Guardia Local y a la Policía, logrando interceptar a los sospechosos y recuperar parte de los elementos sustraídos.

Durante las primeras horas de la madrugada de este sábado, alrededor de las 00:45, el Centro de Monitoreo recibió una alerta a través de Ojos en Alerta que advertía sobre la presencia sospechosa de dos personas que merodeaban un comercio ubicado en Boulevard Belgrano y Rivadavia.

A partir de la alerta, se realizó un seguimiento de la situación mediante el sistema de videovigilancia y las cámaras de seguridad, mientras se daba aviso inmediato a los móviles de la Guardia Local.

Al llegar al sector, los agentes fueron informados por vecinos de que una pareja había ingresado al comercio y se encontraba huyendo a pie por calle Rivadavia hacia el este, llevando consigo elementos sustraídos del local.

Con la información aportada desde el Centro de Monitoreo y las características de los sospechosos, se activó un protocolo cerrojo, coordinando el despliegue de móviles de la Guardia Local y de la Policía de la Provincia.

A pocos metros del lugar, en Boulevard Belgrano y Mariano Moreno, los agentes lograron interceptar a una pareja que coincidía con las características informadas. La Guardia Local mantuvo a los sospechosos bajo custodia hasta la llegada de los móviles policiales, que posteriormente se hicieron cargo de la detención y del traslado a la sede de la Departamental.

En paralelo, otra unidad de la Guardia Local realizó un rastrillaje en la zona y logró localizar una balanza comercial, que habría sido descartada durante la huida. El elemento fue entregado al personal policial para las pericias correspondientes y su posterior devolución al propietario.

El procedimiento pone de manifiesto la importancia de contar con un sistema integral de prevención, donde la participación de los vecinos a través de Ojos en Alerta, el monitoreo permanente mediante cámaras de seguridad y la respuesta territorial de la Guardia Local y la Policía permiten actuar de manera rápida y coordinada ante situaciones que requieren intervención.

Desde la Municipalidad de Morteros se continúa fortaleciendo esta red de prevención, incorporando herramientas tecnológicas y consolidando el trabajo conjunto entre los distintos equipos que intervienen en la seguridad de la ciudad.